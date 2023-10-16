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Спецпредставниця США з відновлення економіки України прибула до Києва

Спецпредставниця США з відновлення економіки України прибула до Києва

Бріджіт Брінк та спецпредставниця Штатів з відбудови України Пенні Пріцкер у Києві

Це її перший візит до української столиці.

Спеціальна представниця США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер прибула до Києва.

Про це повідомила у соцмережі Х пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Дуже тепло вітаємо вас із поверненням до Києва, секретаре Пріцкер", - написала Брінк.

Пані посол США також оприлюднила фото зустрічі з Пріцкер на столичному вокзалі.

Нагадаємо, президент Джо Байден призначив спецпредставницю США з економічного відновлення України. Нею стала колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер. 

У США заявили, що Пенні Пріцкер - це досвідчена фахівчиня, яка допоможе нашому уряду відновити економічний потенціал України. 

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак подякував США за призначення Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань відновлення української економіки. 

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