У Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті: подробиці та фото ДТП

У Деснянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Водій Audi скоїв наїзд на електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка, який рухався у зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину у невстановленому місці.

Про це повідомляє поліція Києва.

Внаслідок події керманич електросамокату загинув.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні близько 7:00 на вулиці Крайній у Деснянському районі Києва. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції. Оглянувши місце події та опитавши водія легковика, поліцейські попередньо встановили, що 43-річний керманич Audi наїхав на електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка, який рухався в зустрічному напрямку та перетинав проїжджу частину відносно руху автомобіля у невстановленому місці. Від отриманих травм 55-річний водій електросамокату загинув", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські Києва розпочали кримінальне провадження.

"Слідчі поліції Києва внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - уточнили у поліції.

Нагадаємо, в метро Києва чоловік упав під поїзд та дивом вцілів.

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