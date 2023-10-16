В ДТП под Киевом пострадал четырехмесячный младенец: что известно

Водитель Renault Duster при повороте налево не предпочел встречному автомобилю Renault Kangoo.

В Киевской области в Обуховском районе произошло ДТП, в котором пострадал четырехмесячный ребенок.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Telegram.

Правоохранители установили, что 35-летний водитель Renault Duster во время поворота налево не предоставил предпочтение встречному автомобилю Renault Kangoo.

В результате столкновения пострадали две пассажирки и младенец, находившиеся в автомобиле Renault Kangoo. Их госпитализировали.

Напомним, в Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате.

Читайте также: