Посварився із дружиною: у Києві чоловік розтрощив кіоск на Васильківській (фото)

Як з'ясувалося, хуліган перебував під дією наркотиків.
У Голосіївському районі Києва чоловік після сварки із дружиною розтрощив кіоск.
Про це повідомляє столична патрульна поліція.
Подія сталася на вулиці Васильківській.
Прибувши на місце, охоронці порядку виявили розтрощене майно у кіоску, а в приміщенні перебував чоловік з явними ознаками наркотичного сп’яніння.
Під час спілкування інспектори з’ясували, що порушник влаштував погром через конфлікт із дружиною.
Чоловіка затримали та викликали на місце злочину слідчих для подальшого з’ясування всіх обставин події.
Нагадаємо, у Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті.
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