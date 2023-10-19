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Посварився із дружиною: у Києві чоловік розтрощив кіоск на Васильківській (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Посварився із дружиною: у Києві чоловік розтрощив кіоск на Васильківській (фото)

Розтрощений кіоск на Васильківській / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Як з'ясувалося, хуліган перебував під дією наркотиків.

У Голосіївському районі Києва чоловік після сварки із дружиною розтрощив кіоск.

Про це повідомляє столична патрульна поліція.

Подія сталася на вулиці Васильківській.

Прибувши на місце, охоронці порядку виявили розтрощене майно у кіоску, а в приміщенні перебував чоловік з явними ознаками наркотичного сп’яніння.

Під час спілкування інспектори з’ясували, що порушник влаштував погром через конфлікт із дружиною.

Чоловік після сварки з дружиною розтрощив кіоск / ©
Чоловік після сварки з дружиною розтрощив кіоск
Розтрощений кіоск на Васильківській / ©
Розтрощений кіоск на Васильківській

Чоловіка затримали та викликали на місце злочину слідчих для подальшого з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті.

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Дата публікації
Перегляди
753
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