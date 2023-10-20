В Глевахе под Киевом мужчина попал под поезд: что известно

Мужчина жив, медики доставили его в отделение Васильковской больницы.

Мужчина попал под колеса пассажирского поезда в Глевасе под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как предварительно установили правоохранители, пассажирский поезд сбил 50-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в отделение Васильковской больницы.

В Глевасе поезд сбил мужчину / Фото: Патрульная полиция Киевской области / Facebook

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших тяжкие телесные повреждения, следователи начали досудебное расследование (ч.2 ст. 276 УК).

Напомним, в Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате.

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