Збив дитину та втік з місця ДТП: у Києві правоохоронці затримали водія позашляховика

Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

У Києві чоловік збив 12-річного хлопчика і втік з місця ДТП. Його вже затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Що відомо

Як повідомили у поліції, сьогодні, 18 жовтня, близько 8:30 ранку на вулиці Вернадського водій автомобіля "Лексус" скоїв наїзд на дитину та втік з місця ДТП. Правоохоронці затримали зловмисника, для розшуку якого було здійснено спеціальну поліцейську операцію із залученням оперативників, слідчих і аналітиків.

"За фактом ДТП із травмованим та залишення дитини у небезпеці слідчі розпочали кримінальні провадження", – йдеться у повідомленні.

На щастя, дитина жива. Зараз лікарі надають хлопчику усю необхідну допомогу.

"Ми встановили всі деталі автопригоди. Одразу після ДТП водій зупинив автівку, побачив, що накоїв, однак покинув хлопчика на дорозі та вирішив втекти. Далі він заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля, аби поліцейські не змогли його розшукати", – розповідають у поліції.

Однак зміна автівки не допомогла горе-водієві приховати злочину. Вже за кілька годин патрульні знайшли і другий позашляховик "Мерседес".

"Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

Затриманим виявився 39-річний уродженець Івано-Франківщини. Автомобілі "Лексус" та "Мерседес" вилучено.

Водій "Лексуса", який у Києві збив дитину і втік з місця ДТП

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та за ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої статті передбачає до двох років позбавлення волі", – підсумували у поліції Києва.

Раніше на Київщині в Обухівському районі сталася ДТП, у якій постраждала чотиримісячна дитина.

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