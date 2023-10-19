"Має найвищу зарплату ЗСУ, хоча сидить у Києві": Євгенія Емеральд каже, що її чоловік є охоронцем екснардепа

Чоловік Євгенії Емеральд виявився охоронцем екснардепа вже понад 6 років. Він залишається на посаді, перебуваючи "на фронті".

Про це сказала військова Євгенія Емеральд на YouTube-інтерв'ю в Аліни Доротюк.

Чоловік Євгенії Емеральд з ексдепутатом Олегом Ляшком / Скриншот

"В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить", – зауважила дружина військового.

Чоловік Євгенії Емеральд / Сриншот

Вона підкреслила, що має всі необхідні докази. Є багато свідків, які бачили чоловіка постійно у Києві, зокрема, сусіди ЖК у Києві, де мешкала пара. Ба більше, всюди є камери відеоспостереження.

Нагадаємо, українська захисниця Євгенія Емеральд вперше оприлюднила приголомшливу переписку зі своїм ексчоловіком, військовим Євгеном Стипанюком, де він їй погрожує вбивством та забрати їхню піврічну доньку.

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