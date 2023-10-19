У Дарницькому районі Києва майже сотня будинків залишилась без світла: що сталося

Для того, щоб у людей з’явилось світло, їх перепідключають за резервною схемою.

У Дарницькому районі Києва залишились без світла 95 будинків через аварію в мережі. Енергетики відновлюють електропостачання.

Про це повідомляють “ДТЕК” Київські електромережі”.

Фахівці оперативно виїхали на місце аварії. Для того, щоб у людей з’явилось світло, їх перепідключають за резервною схемою.

Електропостачання у домівках обіцяли оперативно відновити, після чого розпочати ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли про потенційні відключення світла й графіки.

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