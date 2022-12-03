У двох департаментах КМДА пройшли обшуки: що відомо

Державне бюро розслідувань здійснило обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах справи щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що під час обшуків було вилучено документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним із підприємств Києва.

"Встановлено, що 2015 року одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку. Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума інвестицій за договором складає майже 149 млн гривень.

Наразі представники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до невиконання підприємством умов договору впродовж останніх семи років. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, СБУ провела обшуки в енергетичній компанії, яка має російських власників.

Читайте також: