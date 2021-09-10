Обшуки у Департаментах КМДА: вилучено документацію 20-річної давнини

У КМДА переконані, що "акція" правоохоронців – продовження системного тиску на міську владу

У результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Головного слідчого управління ДБР вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002 до 2007 року.

Обшуки проводилися відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва "з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб".

Про це повідомляє КМДА.

Працівники департаментів надали усю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини.

"Проте, вкотре звертаємо увагу, що публічні виступи правоохоронців дещо розходиться із їхніми реальними діями", - йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

У КМДА переконані, що учорашня "акція" правоохоронців – "продовження системного тиску на міську владу, спроби дестабілізувати роботу міста та створення негативного іміджу столичної адміністрації".

Нагадаємо, хвилю обшуків, що навесні прокотилася столицею, мер Києва Віталій Кличко назвав спецоперацією проти нього особисто.

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