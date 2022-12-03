Очищення Київської області від вибухівки: стали відомі цифри та подробиці

На Київщині очищено від вибухівки майже 22 тисячі гектарів території.

На Київщині очищено від вибухівки майже 22 тисячі гектарів території, роботи з розмінування триватимуть і надалі.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що на території області піротехніки ліквідували майже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Усього від початку робіт фахівці очистили 21660,63 га території, з них 5057,58 га – сільгоспугіддя, 61,29 га – акваторії водних об’єктів. Перевірили 2129 домогосподарств, 284 об’єкти, 1898,93 км автомобільних доріг, 1393,31 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.

Протягом останньої доби здійснювались заходи щодо виявлення вибухонебезпечних предметів у семи населених пунктах: Бучанського району – селище Макарів, місто Буча, селище Гостомель, село Копилів, село Северинівка; Вишгородського району – селище Димер, село Глібівка.

Очищено один гектар території. Перевірено 2,105 км автомобільних доріг, одне домогосподарство. Знешкоджено 199 одиниць ВНП.

Нагадаємо, причетних до звірств на Київщині російських військових може виявитися до 5 тисяч.

Втратив на війні ногу, але не віру: історія незламного Олександра Павлова