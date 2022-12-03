Містян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У Києві оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМДА.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, якщо російські окупанти продовжать обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, Київ житиме і працюватиме, але в складних умовах. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу.
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