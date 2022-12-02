На лівому березі Києва – проблеми зі світлом: відключення у двох районах триваліші

На лівому березі Києва виникли проблеми, через які відключення електроенергії у Дарницькому та Дніпровському районах дещо триваліші, ніж у решті міста.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його даними, 2 грудня Київ міг максимально спожити 1022 МВт за орієнтовної потреби в 1500 МВт.

Коваленко пояснив, що ж за проблеми виникли на лівому березі.

"Є деякі проблеми на лівому березі, там один із двох об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, а отже, працює тільки інший об'єкт і лише його дві магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються. Тому, на жаль, відключення в Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж у решті міста", – йдеться в повідомленні гендиректора YASNO.

Він зазначив, що енергетики роблять усе можливе для відновлення повноцінного постачання електроенергії.

Коваленко також закликав заздалегідь підготувати все, що може бути потрібним на період відключень світла.

"Будь-ласка, не легковажте. Продумайте, що вам може бути потрібним під час відключень, підготуйтеся. Головне – не з'їсти запаси раніше, ніж вони теоретично можуть знадобитися", – закликав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, Коваленко напередодні повідомив, що Київ уже наближається до запровадження планових відключень електроенергії. І кількість відключених 1 грудня клієнтів у столиці знизилася.

Додамо, що енергетики закликають киян не вмикати всі електроприлади одразу після того, як з'явилося світло. Адже саме через це стаються аварії.

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