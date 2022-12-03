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В Киеве объявлена воздушная тревога

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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1246
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В Киеве объявлена воздушная тревога

Фото: Associated Press

Горожан просят срочно последовать в укрытия.

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты", — говорится в сообщении.

Напомним, если российские оккупанты продолжат обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, Киев будет жить и работать, но в сложных условиях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

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Дата публикации
Просмотры
1246
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