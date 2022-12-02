Священник Лавры получил личное обязательство за пение о "матушке-Русь": фото

Следователи СБУ объявили подозрение священнику Захарию за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Священник Лавры получил личное обязательство за пение о "матушке-Русь".

Об этом пишет "Украинская правда".

Отмечается, что Соломенский районный суд Киева направил под личное обязательство до 29 января священника Киево-Печерской лавры Захария (Анатолий Войтенок), на богослужении которого прославляли "русский мир". Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и следователей СБУ.

Следователи СБУ объявили подозрение священнику Захарию за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. А именно – из-за пения в Лавре на его службе "песен о России".

По данным следствия, 12 ноября у отца Захария возник преступный умысел по поводу исполнения в помещении Киево-Печерской лавры песни, которая оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Примерно в 13:45 он исполнил песню "Богородица", у которой есть пророссийский мотив.

По словам прокурора, допросы свидетелей, информация из открытых источников (из видеозаписи) и экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтверждают, что в словах песни "Богородица", которую исполняли в Лавре, содержится оправдание вооруженной агрессии России против Украины с 2014 года и оккупации части Украины.

Сам Войтенок в суде отрицал, что пел или даже слышал песню. Он также сказал, что не знает слов песни, а у него самого нет голоса.

Священник отметил, что его богослужение завершается на утешение людей, на помазывании. "А поющие — сами по себе", — уточнил он.

Отметим, Захарий рассказал, что у него родственники в России. Также говорит, что ездил в оккупированный Крым для лечения.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о подозрении организаторам богослужения, во время которого в Киево-Печерской лавре восхваляли "русский мир".

Прославлял "русский мир": священник "Лавры" получил подозрение от СБУ

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