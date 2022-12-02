На левом берегу Киева – проблемы со светом: отключения в двух районах более длительные

На левом берегу Киева возникли проблемы, из-за которых отключения электроэнергии в Дарницком и Днепровском районах несколько продолжительнее, чем в остальном городе.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

По его данным, 2 декабря Киев мог максимально потребить 1022 МВт при ориентировочной потребности в 1500 МВт.

Коваленко объяснил, какие именно проблемы возникли на левом берегу.

"Есть некоторые проблемы на левом берегу, там один из двух из объектов генерации не может давать достаточно мощности, в которой нуждаются потребители, а значит работает только другой объект и только его две магистральные линии. Они часто перегружаются. Поэтому, к сожалению, отключения в Дарницком и Днепровском районах из-за этого несколько продолжительнее, чем в остальном городе", – говорится в сообщении гендиректора YASNO.

Он отметил, что энергетики делают все возможное для возобновления полноценной поставки электроэнергии.

Коваленко также призвал заранее подготовить все, что может потребоваться на период отключений света.

"Пожалуйста, не пренебрегайте. Продумайте, что вам может потребоваться во время отключений, подготовьтесь. Главное – не съесть запасы раньше, чем они теоретически могут понадобиться", – призвал гендиректор YASNO.

Напомним, Коваленко накануне сообщил, что Киев уже близится к внедрению плановых отключений электроэнергии. И количество отключенных 1 декабря клиентов в столице снизилось.

Добавим, что энергетики призывают киевлян не включать все электроприборы сразу после того, как появился свет. Ведь именно из-за этого случаются аварии.

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