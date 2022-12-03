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В Киеве введены экстренные отключения света

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
1098
Время на прочтение
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В Киеве введены экстренные отключения света

Фото: Associated Press

Графики стабилизационных отключений в Киеве пока не действуют.

В субботу утром, 3 декабря, в Киеве введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Экстренные отключения света в Украине

Россия 23 ноября нанесла массированный ракетный удар, в частности, атаковав объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения света из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

В пятницу, 2 декабря, на левом берегу Киева возникли проблемы, из-за которых отключение электроэнергии в Дарницком и Днепровском районах несколько продолжительнее, чем в остальном городе.

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Просмотры
1098
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