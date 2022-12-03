Графики стабилизационных отключений в Киеве пока не действуют.
В субботу утром, 3 декабря, в Киеве введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.
Экстренные отключения света в Украине
Россия 23 ноября нанесла массированный ракетный удар, в частности, атаковав объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в Украине применяются экстренные и стабилизационные отключения света из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.
В пятницу, 2 декабря, на левом берегу Киева возникли проблемы, из-за которых отключение электроэнергии в Дарницком и Днепровском районах несколько продолжительнее, чем в остальном городе.
Читайте также:
- "Пункты незламности" в Украине: как найти ближайшее место со связью, Интернетом и светом
- Позаботьтесь о здоровье: как подготовиться к обесточению
- Когда Украина перейдет на плановые графики отключения света: прогноз от ДТЭК