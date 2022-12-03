Очистка Киевской области от взрывчатки: стали известны цифры и подробности

В Киевской области очищены от взрывчатки почти 22 тысячи гектаров территории.

В Киевской области очищены от взрывчатки почти 22 тысячи гектаров территории, работы по разминированию будут продолжаться и дальше.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Отмечается, что на территории области пиротехники ликвидировали около 75 тысяч взрывоопасных предметов.

Всего с начала работ специалисты очистили 21660,63 га территории, из них 5057,58 га – сельхозугодия, 61,29 га – акватории водных объектов. Проверили 2129 домохозяйств, 284 объекта, 1898,93 км автомобильных дорог, 1393,31 км линий электропередач, 11 443 км газопровода.

За последние сутки осуществлялись мероприятия по обнаружению взрывоопасных предметов в семи населенных пунктах: Бучанского района – пгт Макаров, город Буча, пгт Гостомель, село Копылов, село Севериновка; Вышгородского района – пгт Дымер, село Глебовка.

Очищен один гектар территории. Проверено 2,105 км автомобильных дорог, одно домохозяйство. Уничтожено 199 единиц ВНП.

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.

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