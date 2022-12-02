Метро зупиниться: Кличко розповів, як житиме Київ у разі блекауту

В разі надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах.

Якщо російські окупанти продовжать обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, столиця житиме і працюватиме, але в складних умовах.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, росіяни не полишають спроб залишити українців взимку без світла, тепла й води. Тому потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв. Проте столиця в разі надзвичайної ситуації продовжить жити і працювати.

“В разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним. Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв”, - наголосив Віталій Кличко.

Він також додав, що рух поїздів метрополітену, в разі надзвичайної ситуації, буде призупинений. 45 підземних станції метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними:

інтернет-зв’язок;

електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети);

питна вода;

санітарні вузли.

“Середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі. Станції ж наземної ділянки метрополітену не використовуватимуться для потреб цивільного захисту (як укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій та під час дії повітряної тривоги). Ми маємо бути свідомими, згуртованими і сильними. Разом вистоїмо і переможемо”, - підкреслив очільник Києва.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що в разі блекауту та руйнування інфраструктури 3,5 млн людей, які зараз перебувають у столиці України, не зможуть врятуватися від холоду в облаштованих наразі пунктах обігріву.

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