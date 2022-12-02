Священник Лаври отримав особисте зобов'язання за співи про "матушку-Русь": фото

Слідчі СБУ оголосили підозру священнику Захарію за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Священник Лаври отримав особисте зобов'язання за співи про "матушку-Русь".

Про це пише "Українська правда".

Зазначається, що Солом’янський районний суд Києва відправив під особисте зобов'язання до 29 січня священника Києво-Печерської лаври Захарія (Анатолій Войтенок), на богослужінні якого прославляли "русскій мір". Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і слідчих СБУ.

Слідчі СБУ оголосили підозру священнику Захарію за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. А саме - через співи у Лаврі за його служби "пісень про Росію".

За даними слідства, 12 листопада у отця Захарія виник злочинний умисел щодо виконання в приміщенні Києво-Печерської лаври пісні, яка виправдовує збройну агресію Росії проти України. Приблизно о 13:45 він виконав пісню "Богородиця", яка має проросійський мотив.

За словами прокурора, допити свідків, інформація з відкритих джерел (з відеозапису) та експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтверджують, що у словах пісні "Богородиця", яку виконували в Лаврі, міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України з 2014 року та окупації частини України.

Сам Войтенок у суді заперечив, що співав чи бодай навіть чув пісню. Він також сказав, що не знає слів пісні, а в нього самого немає голосу.

Священник зауважив, що його богослужіння завершається на втішанні людей, на помазуванні. "А ті, хто співає - самі по собі", - уточнив він.

Зазначимо, Захарій розповів, що має родичів у Росії. Також каже, що їздив в окупований Крим на лікування.

Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли "рускій мір".

Прославляв "русскій мір": священник "Лаври" отримав підозру від СБУ

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