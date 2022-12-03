Графіки стабілізаційних відключень у Києві наразі не діють.

У суботу зранку, 3 грудня, у Києві запроваджені екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Екстрені відключення світла в Україні

Росія 23 листопада здійснила масований ракетний удар, зокрема, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі в Україні застосовуються екстрені та стабілізаційні відключення світла через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

У п'ятницю, 2 грудня, на лівому березі Києва виникли проблеми, через які відключення електроенергії у Дарницькому та Дніпровському районах дещо триваліші, ніж у решті міста.

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