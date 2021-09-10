У Києві чиновників запідозрили в афері на ліках для онкохворих: в КМДА проводять обшуки

У Києві чиновників запідозрили в афері на ліках для онкохворих: в КМДА проводять обшуки

Правоохоронці зафіксували розтрату понад 6 мільйонів гривень.

У п’ятницю, 10 вересня, у Департаменті охорони здоров’я КМДА проводили обшуки через розтрату понад 6 млн грн під час закупівлі ліків для онкохворих.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як було встановлено під час досудового слідства, у листопаді 2020 року чиновники департаменту охорони здоров'я КМДА уклали договір на постачання ліків для онкохворих із приватною фірмою. За даними перевірки, вартість препаратів була значно завищеною, тож з місцевого бюджету виплатили постачальнику зайвих понад 6 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях департаменту КМДА та фірми-постачальника. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Департаменту охорони здоров’я КМДА та постачальнику.

Нагадаємо, раніше у результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими Головного слідчого управління ДБР вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002 до 2007 року.

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