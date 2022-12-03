В двух департаментах КГГА прошли обыски: что известно

ГБР провело обыски в КГГА относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков столицы.

Государственное бюро расследований провело обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках дела о нецелевом использовании рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотреблении властью.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в ходе обысков были изъяты документы об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из предприятий Киева.

"Установлено, что в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционный договор с КГГА по строительству спортивных объектов и сооружений. Однако, по данным следствия, общество не выполняет условия инвестиционного договора, в частности по срокам строительства и графику финансирования проекта. Зафиксированы также факты нецелевого использования территории парка. Работы, которые должны были быть выполнены еще до марта 2022 года, сейчас осуществлены только на 30% от заявленного в проектно-сметной документации", — говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 млн гривен.

Представители ГБР проверяют причастность должностных лиц КГГА к невыполнению предприятием условий договора на протяжении последних семи лет. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, СБУ провела обыски в энергетической компании, имеющей российских собственников.

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