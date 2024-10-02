У центрі Києва пролунав постріл: що сталося

Увечері в середу, 2 жовтня, у Печерському районі столиці пролунав постріл поблизу Палацу “Україна”.

Як повідомили у поліції Києва, правоохоронці оперативно затримали стрільця.

Інформація про звук пострілу надійшла до поліції близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції.

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“За попередньою інформацією між порушником та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря”, - повідомили у поліції.

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Києві загорівся трамвай на вулиці Автозаводській.

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