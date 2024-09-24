У Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири: деталі від поліції (фото)

Мотивом скоєння злочину був конфлікт між підозрюваним та його братом щодо права власності на квартиру.
У Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири.
Зловмисника, який обвинувачується у низці тяжких злочинів, відправили на лаву підсудних. Про це повідомили у поліції Києва.
У поліції зазначили, що підозрюваний може отримати довічне ув'язення.
Нагадаємо, подія сталася у червні поточного року. До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець, перебуваючи біля багатоквартирного будинку, кинув гранату у вікно квартири на другому поверсі, в якій мешкає його рідний брат.
На місці правоохоронці встановили, що боєприпас відскочив від склопакету та вибухнув, впавши на землю. Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, яка в цей час проходила на вулиці.
Слідчі, оперативні співробітники та дільничні офіцери поліції Шевченківського управління поліції, які були залучені для розкриття злочину, за результатами проведення комплексу розшукових заходів затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці встановили, що мотивом скоєння злочину був конфлікт між порушником та його братом щодо права власності на квартиру. Також відомо, що 46-річний зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 - замах на вбивство;
- ч. 2 ст. 125 - умисне легке тілесне ушкодження;
- ч. 2 ст. 194 - умисне знищення або пошкодження майна;
- ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з бойовими припасами.
Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду.
Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, у Білій Церкві чоловік через ревнощі підірвав гранату просто у будинку: дружина загинула, сина поранено.
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