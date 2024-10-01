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На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Потурбуйтеся про власну безпеку

У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська військова обласна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що в українському повітряному просторі рухаються ворожі дрони: озвучено напрямок руху

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