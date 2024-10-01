На Київщині працюють сили ППО

Потурбуйтеся про власну безпеку
У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.
Про це інформує Київська військова обласна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, що в українському повітряному просторі рухаються ворожі дрони: озвучено напрямок руху.
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