На Київщині працюють сили ППО

У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська військова обласна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, що в українському повітряному просторі рухаються ворожі дрони: озвучено напрямок руху.

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