У Києві на Хрещатику та Майдані Незалежності 1 жовтня зупинять рух: названа причина

Рух транспорту буде зупинено приблизно на 10 хвилин.

В Києві 1 жовтня о 9:00 відбудеться вшанування пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України. У цей час на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться хвилина мовчання.

Про це повідомили у КМДА.

Управління патрульної поліції організує зупинку автотранспорту на Хрещатику, зокрема на перехресті з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні, з 8:55 до 9:05.

Влада закликає киян та гостей столиці долучитися до цього заходу, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали свої життя за свободу і незалежність України.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток (пилу) в повітрі. Погіршення стану повітря спостерігається в Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

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