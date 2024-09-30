Київщина оговтується від нічної атаки російських дронів

У Київській області після нічної атаки російських безпілотників уламки впали в шести районах, завдавши певних пошкоджень.

Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами жодних влучань у критичну чи житлову інфраструктуру не було, а постраждалих немає. Тривога в регіоні тривала 7 годин. Внаслідок падіння уламків у п'яти районах виникли пожежі на трав'яному покритті та стерні.

У одному з районів Київщини виникла пожежа в приватному будинку, а в іншому уламки пошкодили цвинтар. За словами голови ОВА, оперативні групи продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні вранці лунали вибухи.

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