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Київщина оговтується від нічної атаки російських дронів

Київщина оговтується від нічної атаки російських дронів

Наслідки нічної атаки "шахедів" на Київщині / Поліція Київщини

Оперативні групи Київщини продовжують ліквідовувати наслідки атаки безпілотників.

У Київській області після нічної атаки російських безпілотників уламки впали в шести районах, завдавши певних пошкоджень.

Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами жодних влучань у критичну чи житлову інфраструктуру не було, а постраждалих немає. Тривога в регіоні тривала 7 годин. Внаслідок падіння уламків у п'яти районах виникли пожежі на трав'яному покритті та стерні.

У одному з районів Київщини виникла пожежа в приватному будинку, а в іншому уламки пошкодили цвинтар. За словами голови ОВА, оперативні групи продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.  

Нагадаємо, у Київській області сьогодні вранці лунали вибухи.

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