На Київ насувається пилова буря з Каспію

У Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить повітря з пилом до України.

У Києві 1-2 жовтня очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспійського регіону.

Про це повідомила Київська МВА з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, у вівторок та середу в Києві буде високе запилення повітря. Це може негативно вплинути на здоров’я людей.

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"Станом на зараз у Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Вітер переносить в Україну повітря з пилом у вигляді найдрібніших частин у верхніх шарах атмосфери", – йдеться в заяві військової адміністрації.

За попередніми даними, така ситуація утримається до п'ятниці, 4 жовтня, коли напрямок вітру в Україні зміниться на південний та західний.

В КМВА нагадали, що в разі погіршення якості повітря медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Пилова буря / Мапа: Укргідрометцентр

Нагадаємо, вранці 30 вересня Дніпро, Харків, Полтаву і райони накрила пилова буря. Місцеві жителі скаржаться на погану якість повітря та жовтий наліт на автомобілях.

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