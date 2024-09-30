У Києві знову заявили про брудне повітря: список вулиць

У Києві тимчасово погіршився стан повітря 30 вересня. Так, підвищена концентрація зважених часток (пилу) зафіксована у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

Про це повідомила Київська МВА.

На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 59 (середній рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 – загальний індекс якості повітря – 69 (середній рівень);

вул. Турівська, 28 – індекс якості 62 (середній рівень);

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 44 (низький рівень),

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 81 (високий рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 81 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 76 (високий рівень).

У військовій адміністрації зауважили, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Що нижчий показник, то краща якість повітря.

За такої ситуації зі станом повітря медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Рівень забруднення повітря в різних районах Києво 30 вересня / Мапа: КМВА

Нагадаємо, раніше в МВА попередили, що 1-2 жовтня в Києві очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспійського регіону.

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