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В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги / Фото: ТСН.ua

Позаботьтесь о собственной безопасности

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА.

Об этом сообщает Киевская военная областная администрация в сообщении в социальных сетях.

Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что в украинском воздушном пространстве двигаются вражеские дроны: озвучено направление движения.

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