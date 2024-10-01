В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА.

Об этом сообщает Киевская военная областная администрация в сообщении в социальных сетях.

Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Напомним, что в украинском воздушном пространстве двигаются вражеские дроны: озвучено направление движения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.