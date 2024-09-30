На Киев надвигается пылевая буря из Каспия

В Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит воздух с пылью в Украину.

В Киеве 1-2 октября ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона.

Об этом сообщила Киевская ГВА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, во вторник и среду в Киеве будет высокое запыление воздуха. Это может отрицательно сказаться на здоровье людей.

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"По состоянию на сегодняшний день в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое опыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы", — говорится в заявлении военной администрации.

По предварительным данным, такая ситуация удержится до пятницы, 4 октября, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

В КГВА напомнили, что в случае ухудшения качества воздуха медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды.

Пылевая буря/Карта: Укргидрометцентр

Напомним, утром 30 сентября Днепр, Харьков, Полтаву и районы накрыла пылевая буря. Местные жители жалуются на плохое качество воздуха и желтый налет на автомобилях.

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