На Киев надвигается пылевая буря из Каспия

В Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Ветер переносит воздух с пылью в Украину.
В Киеве 1-2 октября ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона.
Об этом сообщила Киевская ГВА со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным Укргидрометцентра, во вторник и среду в Киеве будет высокое запыление воздуха. Это может отрицательно сказаться на здоровье людей.
"По состоянию на сегодняшний день в Каспийской низменности наблюдается пылевая буря и высокое опыление воздуха. Ветер переносит в Украину воздух с пылью в виде мельчайших частей в верхних слоях атмосферы", — говорится в заявлении военной администрации.
По предварительным данным, такая ситуация удержится до пятницы, 4 октября, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.
В КГВА напомнили, что в случае ухудшения качества воздуха медики советуют:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- пить много воды.
Напомним, утром 30 сентября Днепр, Харьков, Полтаву и районы накрыла пылевая буря. Местные жители жалуются на плохое качество воздуха и желтый налет на автомобилях.
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