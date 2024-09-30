В Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности 1 октября остановят движение: названа причина

Движение транспорта будет остановлено примерно на 10 минут.

В Киеве 1 октября в 9:00 состоится память погибших Защитников и Защитниц Украины. В это время на Крещатике и на Майдане Незалежности состоится минута молчания.

Об этом сообщили в КГГА.

Управление патрульной полиции организует остановку автотранспорта на Крещатике, в том числе на перекрестке с улицей Аллея Героев Небесной Сотни, с 8:55 до 9:05.

Власти призывают киевлян и гостей столицы присоединиться к этому мероприятию, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Напомним, 30 сентября в Киеве зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли) в воздухе. Ухудшение состояния воздуха наблюдается в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы.

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