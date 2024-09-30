В Киеве снова заявили о грязном воздухе: список улиц

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха 30 сентября. Так, повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли) зафиксирована в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы.

Об этом сообщила Киевская ГВА.

На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 59 (средний уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 – общий индекс качества воздуха – 69 (средний уровень);

ул. Туровская, 28 – индекс качества 62 (средний уровень);

проспект Берестейский, 97 – индекс качества 44 (низкий уровень),

ул. Китаевская, 22 – индекс качества 81 (высокий уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 81 (высокий уровень);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

В военной администрации отметили, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.

В такой ситуации с состоянием воздуха медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды.

Уровень загрязнения воздуха в разных районах Киево 30 сентября/Карта: КГВА

Напомним, ранее в ГВА предупредили, что 1-2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона.

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