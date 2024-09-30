В Киеве снова заявили о грязном воздухе: список улиц

В трех районах столицы – повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли).
В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха 30 сентября. Так, повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли) зафиксирована в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы.
Об этом сообщила Киевская ГВА.
На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г – общий индекс качества воздуха – 59 (средний уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 – общий индекс качества воздуха – 69 (средний уровень);
- ул. Туровская, 28 – индекс качества 62 (средний уровень);
- проспект Берестейский, 97 – индекс качества 44 (низкий уровень),
- ул. Китаевская, 22 – индекс качества 81 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 81 (высокий уровень);
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).
В военной администрации отметили, что общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей. Чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.
В такой ситуации с состоянием воздуха медики советуют:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- пить много воды.
Напомним, ранее в ГВА предупредили, что 1-2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспийского региона.
Читайте также:
- Как долго продлится пылевая буря в Украине: прогноз синоптиков
- В Украине выпал первый снег (фото, видео)
- Октябрь начнется аномальной погодой: прогноз синоптика на неделю
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.