- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 522
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский дрон убил 14-летнего подростка в Киевской области: дом сгорел дотла
Российские войска атаковали село Хотов Киевской области, поразив жилой дом с помощью беспилотника. Погиб 14-летний ребенок, а один из его родителей, по предварительным данным, получил ранения.
Во вторник, 3 ноября, российские войска атаковали село Хотив Обуховского района Киевской области. В результате попадания вражеского беспилотника в частный дом погиб 14-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, российский дрон попал непосредственно в жилой дом, который в результате удара полностью сгорел.
Кроме того, по предварительным данным, ранение получил один из родителей погибшего ребенка.
На месте атаки работают спасатели, которые пытаются потушить пожар.
«В настоящее время пожарные делают всё возможное для тушения пожара. Однако даже самые профессиональные действия наших спасателей не вернут утраченные жизни… Искренние соболезнования родным», — добавил Ткаченко.
Напомним, что во время массированной атаки в ночь на 3 ноября российская армия нанесла удар по Ровенской области. В результате были повреждены подстанция «Укрэнерго» и автозаправочная станция.