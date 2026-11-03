Російський дрон убив 14-річну дитину на Київщині: будинок вигорів ущент

Атака на Київщину — загинула 14-річна дівчина / © Суспільне

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У вівторок, 3 листопада, російські війська атакували село Хотів Обухівського району Київської області. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватний будинок загинула 14-річна дитина.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, російський дрон влучив безпосередньо у житловий будинок, який унаслідок удару повністю вигорів.

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Крім того, за попередньою інформацією, поранення дістав один із батьків загиблої дитини.

На місці атаки працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу.

«Наразі вогнеборці роблять все можливе для гасіння пожежі. Проте втраченого життя навіть найбільш професійні дії наших рятувальників не повернуть… Щирі співчуття рідним», — додав Ткаченко.

Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч проти 3 листопада російська армія завдала удару по Рівненській області. Внаслідок цього було пошкоджено підстанцію «Укренерго» та автозаправку.

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