Справи сімейні перетворилися на кримінальні: у Києві жінка вдарила ножем суперницю

Справи сімейні раптово перетворилися на кримінальну справу після того, як 33-річна жінка завдала ножового поранення співмешканці колишнього чоловіка. Напад стався в Оболонському районі столиці просто посеред вулиці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Києва.

"Фігурантка зустрілась з колишнім чоловіком для вирішення питань, пов’язаних з вихованням спільної дитини, однак на зустріч прийшла і нова співмешканка. Під час з’ясування відносин між жінками розпочався конфлікт, який в подальшому переріс у бійку. Порушниця дістала ніж та вдарила ним суперницю у живіт", – повідомили подробиці в поліції.

Поліція показала знаряддя нападу

Після нападу чоловік зателефонував до поліції й повідомив, що біля будинку на проспекті Оболонському знаходиться його жінка з ножовим пораненням. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

Потерпіла жінка госпіталізована до лікарні із проникним ножовим пораненням.

Слідчі вже затримали нападницю та повідомили їй про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). За скоєний злочин жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Варшаві 26-річний чоловік напав з ножем на українських підлітків. Нападник є вихідцем з Узбекистану.

Читайте також: