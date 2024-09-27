У Києві п’яний посадовець НБУ погрожував зброєю бійцю-добровольцю: що кажуть у поліції (відео)

У Мережі звернули увагу на те, що Поляруш проживає у цивільному шлюбі з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою.

У Києві на парковці стався конфлікт між менеджером Нацбанку України Павлом Полярушем та білоруським добровольцем Андрієм Трацевським. Боєць заявив, що банкір ледь не збив його машиною та погрожував зброєю. Посадовець усе заперечує.

Про це повідомляє УНН.

Доброволець Трацевський із позивним "Безсмертний" записав відео і заявив, що п'яний керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш "вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, із нагородної зброї прострелить ноги". Відповідні відео поширюються телеграм-каналами.

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На ролику видно, як Поляруш заявляє, що нічого такого не робив. Трацевський сказав, що банкір відмовився проходити алкотест. Посадовець заявив, що йому розбили окуляри і зажадав компенсації.

На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду авто Поляруша знайшли в нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами бійця, працівник НБУ нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад до Білорусі, або стоятимуть на колінах у Покровську".

УНН з посиланням на коментарі від поліції Києва зазначило, що за фактом інциденту правоохоронці зареєстрували два кримінальні провадження.

"Зареєстровано два кримінальні провадження: частина 1 статті 129 КК України – це загроза вбивством, і частина 1 статті 125 КК України – заподіяння легкого тілесного ушкодження. Це за фактом дорожнього конфлікту, де водій автомобіля Lexus перебував за кермом нетверезому стані. Він перегородив проїзд іншому учаснику, водієві Audi, і у них стався конфлікт", – повідомили в поліції.

Там додали, що правоохоронці також вилучили зброю, якою посадовець погрожував військовому. У поліції підтвердили, що банкір відмовився від тесту на алкоголь.

"І ще на водія Lexus інспектори патрульної поліції склали протокол 130 – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння", – додали в поліції.

За даними УНН, Поляруш міг бути за кермом Lexus, який належить Катерині Шатровій – доньці заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Мудра – цивільна дружина Поляруша. Про те, що банкір проживає у цивільному шлюбі з посадовицею ОП, заявив і народний депутат Олексій Гончаренко.

У Києві п’яний чиновник НБУ погрожував зброєю білоруському добровольцю

До слова, у середині вересня суд взяв під домашній арешт двох співучасників побиття військового ветерана Анатолія Гончаренка у Смілі. Побив ветерана місцевий "кримінальний авторитет" Вадим Долотенко.

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