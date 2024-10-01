Кияни отримають додаткові виплати до Дня захисників та захисниць: хто і скільки

Бюджетом передбачено виділення понад 1,4 млрд грн на виплати 2024 року.

Кияни можуть отримати додаткові виплати до Дня захисників та захисниць, 1 жовтня.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів директор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий.

Він пояснив, що йдеться про одноразову матеріальна допомога. За його словами, вона вже виплачена 59 тисячам осіб у розмірі від 1200 до 2500 грн.

"Це кияни з 1, 2, 3 групою інвалідності, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. А також члени родин загиблих киян", – зазначив він.

Він додав, що бюджетом передбачено виділення понад 1,4 млрд грн на виплати 2024 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у День захисників та захисниць розповів, з чого складається шлях до перемоги України.

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