У Києві під час руху загорівся трамвай: що відомо

У Києві загорівся трамвай. Подія трапилася на маршруті по вулиці Автозаводській. У Мережі з’явилося відео, на якому помітно старий трамвай, з вікон громадського транспорту валить густий дим, особливо з його задньої частини. Поруч з трамваєм помітно одну людину – ймовірно водія. Також поруч стоїть аварійна машина, яка приїхала на місце для допомоги водію.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua.

"Поки невідомо, чи були на момент займання в салоні громадського транспорту пасажири", - додає він.

В столичній ДСНС ТСН.ua повідомили, що на місці вже працюють рятувальники.

"Триває ліквідація займання. Люди під час пожежі не постраждали", - повідомили в ДСНС Києва.

Поки причини займання громадського транспорту невідомі. Але судячи з масштабів пожежі, на маршрут цей трамвай вийде не скоро.

До речі, пожежа паралізувала рух трамваїв на лінії. За палаючим вагоном збираються інші трамваї, які працюють на цьому маршруті.

Тим часом стало відомо, що необачність водіїв і незнання правил паркування можуть стати причиною неприємного штрафу за паркування у неналежному місці.

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