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У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Театральної": що сталося

У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Театральної": що сталося

Метро під час тривоги / Фото: ТСН.ua

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.

У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Про це повідомляє офіційний канал КМДА у Telegram.

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, у Києві, а потім і по всій Україні оголошували повітряну тривогу – другу за добу. 

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