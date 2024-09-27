У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Театральної": що сталося

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.

У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Про це повідомляє офіційний канал КМДА у Telegram.

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, у Києві, а потім і по всій Україні оголошували повітряну тривогу – другу за добу.

В Київському метро помітили птаха-мандрівника

Читайте також: