У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Театральної": що сталося

Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.
У Києві рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".
Про це повідомляє офіційний канал КМДА у Telegram.
Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють лише в режимі укриття.
Зазначимо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 вересня, у Києві, а потім і по всій Україні оголошували повітряну тривогу – другу за добу.
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