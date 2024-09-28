Росія випустила по Києву близько півтора десятка дронів: подробиці атаки

Російські окупанти вночі проти 28 вересня знову атакували Україну ударними дронами. Зокрема, кількома хвилями безпілотники заходили до Києва.

Це була вже десята повітряна атака на столицю від початку вересня, повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

Повітряна тривога у місті тривала близько трьох години.

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунав вибух.

Читайте також: