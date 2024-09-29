В Киеве во время движения загорелся трамвай: что известно

В Киеве загорелся трамвай. Событие произошло на маршруте по улице Автозаводской. В Сети появилось видео, на котором заметен старый трамвай, из окон общественного транспорта валит густой дым, особенно из его задней части. Рядом с трамваем заметно одного человека – вероятно водителя. Также рядом стоит аварийная машина, приехавшая на место для помощи водителю.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

"Пока неизвестно, были ли на момент возгорания в салоне общественного транспорта пассажиры", – добавляет он.

В столичной ГСЧС ТСН.ua сообщили, что на месте уже работают спасатели.

"Продолжается ликвидация возгорания. Люди во время пожара не пострадали", — сообщили в ГСЧС Киева.

Пока причины возгорания общественного транспорта неизвестны. Но, судя по масштабам пожара, на маршрут этот трамвай выйдет не скоро.

Кстати, пожар парализовал движение трамваев на линии. За горящим вагоном собираются другие трамваи, работающие на этом маршруте.

Между тем стало известно, что неосмотрительность водителей и незнание правил парковки могут стать причиной неприятного штрафа за парковку в неположенном месте.

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