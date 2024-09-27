Пропонували "подяку" у 10% від суми тендера на закупівлю медпрепаратів для Інституту НАМН: повідомлено про підозру двом учасникам схеми

Під час передачі фігурантами службовій особі Інституту частини коштів "винагороди" за перемогу у тендері – 60 тисяч гривень, їх затримали.

У Києві повідомлено про підозру двом учасникам схеми, які пропонували "подяку" у 10% від суми тендера на закупівлю медпрепаратів для Інституту Національної академії медичних наук України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця одного із інститутів Національної академії медичних наук України та представник фармацевтичної компанії звернулися до особи, уповноваженої на проведення публічних закупівель одного із інститутів НАМНУ, із пропозицією забезпечити перемогу у торгах на закупівлю лікарських засобів на 3 млн грн для конкретної компанії.

Двом учасникам схеми повідомили про підозру / Фото: Прокуратура Києва

Зазначимо, що цей постачальник пропонував найвищі ціни. Після перемоги у тендері компанія обіцяла учасникам злочинної схеми "подяку" у розмірі 10% від суми угоди. Зрештою саме вона і стала переможцем.

Під час передачі фігурантами службовій особі Інституту частини коштів "винагороди" за перемогу у тендері – 60 тисяч гривень, їх затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисникам повідомлено про підозру / Фото: Прокуратура Києва

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури представнику приватної медичної компанії та фармацевту одного з Інститутів Національної академії медичних наук України повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у тендерах із постачання медичних препаратів (ч. 3 ст. 369 КК України).

Зловмисникам повідомлено про підозру / Фото: Прокуратура Києва

Нагадаємо, колишнього працівника Львівського національного університету природокористування підозрюють у незаконному продажі 38 "університетських" корів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

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