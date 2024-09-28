На Київщині 21-річний молодик зґвалтував 15-річну дівчину: як його покарають

Обвинувачений запропонував дівчині провести її додому, заманив до себе та, скориставшись безпорадним станом потерпілої, зґвалтував її.

На Київщині 21-річний молодик зґвалтував 15-річну дівчину.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури до суду скерований обвинувальний актстосовно 21-річного чоловіка за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений запропонував малознайомій 15-річній дівчині провести додому, після чого заманив її до себе. Скориставшись безпорадним станом потерпілої, чоловік зґвалтував її.

За скоєне молодику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва чоловік пограбував і зґвалтував дівчину в підземному переході неподалік промзони. Попри те, що все відбувалося близько 17 години вечора, людей навколо не було, оскільки це місце розташоване недалеко від промзони і перехожих там зазвичай небагато.

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