В центре Киева раздался выстрел: что произошло

Стрелка оперативно задержали правоохранители.
Вечером в среду, 2 октября, в Печерском районе столицы раздался выстрел у Дворца "Украина".
Как сообщили в полиции Киева, правоохранители оперативно задержали стрелка.
Информация о звуке выстрела поступила в полицию около 19:00. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил полицейские наряды.
"По предварительной информации между нарушителем и прохожими возник конфликт, во время которого мужчина достал устройство травматического действия и произвел выстрел в воздух", — сообщили в полиции.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Правонарушитель задержан, сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно в Киеве загорелся трамвай по улице Автозаводской.
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