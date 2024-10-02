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У Києві погіршився стан повітря: яким районам найважче дихати

У Києві погіршився стан повітря: яким районам найважче дихати

Київ / pexels

Наразі найгірший стан на правому березі Києва.

У Києві погіршилась якість повітря на правому березі, особливо в районах Подільського, Шевченківського та Голосіївського, де фіксується підвищена концентрація пилу.

Про це повідомила КМВА.

На правому березі столиці на стаціонарних пунктах моніторингу забрудненості повітря відзначаються такі показники:

  • Проспект Європейського Союзу, 64-Г – індекс якості повітря 77 (високий рівень забруднення).
  • Проспект Берестейський, 97 – індекс якості 2 (дуже низький рівень).
  • Вулиця Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості 70 (середній рівень).

Медики радять, за умов високого рівня забрудненості:

  • Не виходити зайвий раз на вулицю та зачинити вікна.
  • Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі.
  • Пити багато води.

Нагадаємо, ТСН повідомляло, що Україну накрила пилова буря і ці особливості цього явища, а також наслідки

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