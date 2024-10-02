У Києві погіршився стан повітря: яким районам найважче дихати

Наразі найгірший стан на правому березі Києва.
У Києві погіршилась якість повітря на правому березі, особливо в районах Подільського, Шевченківського та Голосіївського, де фіксується підвищена концентрація пилу.
Про це повідомила КМВА.
На правому березі столиці на стаціонарних пунктах моніторингу забрудненості повітря відзначаються такі показники:
- Проспект Європейського Союзу, 64-Г – індекс якості повітря 77 (високий рівень забруднення).
- Проспект Берестейський, 97 – індекс якості 2 (дуже низький рівень).
- Вулиця Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості 70 (середній рівень).
Медики радять, за умов високого рівня забрудненості:
- Не виходити зайвий раз на вулицю та зачинити вікна.
- Відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі.
- Пити багато води.
Нагадаємо, ТСН повідомляло, що Україну накрила пилова буря і ці особливості цього явища, а також наслідки
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