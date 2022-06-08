Стало відомо, скількох дітей зарахували до перших класів столиці

У Києві понад 80% місць у перших класах уже зайняті.

У Києві продовжується приймання учнів до перших класів. До столичних шкіл вже зараховано 25 тисяч дітей.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Понад 80 відсотків місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. Цьогоріч ми максимально спростили умови зарахування до шкіл: дозволили подачу документів в електронному вигляді, поштою або їхні скан-копії через довірену особу. Також ми подовжили і сам процес зарахування до 23 серпня. У той же час нагадуємо, що оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування", – зазначив він.

Столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн. Також від 1 червня відновили свою роботу дитячі садочки.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, як планують розпочати навчальний рік у вересні.

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