Стало відомо, скількох дітей зарахували до перших класів столиці

У Києві понад 80% місць у перших класах уже зайняті.
У Києві продовжується приймання учнів до перших класів. До столичних шкіл вже зараховано 25 тисяч дітей.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
"Понад 80 відсотків місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. Цьогоріч ми максимально спростили умови зарахування до шкіл: дозволили подачу документів в електронному вигляді, поштою або їхні скан-копії через довірену особу. Також ми подовжили і сам процес зарахування до 23 серпня. У той же час нагадуємо, що оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування", – зазначив він.
Столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн. Також від 1 червня відновили свою роботу дитячі садочки.
Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, як планують розпочати навчальний рік у вересні.
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