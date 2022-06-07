Росія запустила чотири ракети по вагоноремонтному заводу в Києві

Росія запустила чотири ракети по вагоноремонтному заводу в Києві

Російські окупанти, які нещодавно випустили ракети по Києва, вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

Військові злочинці РФ аргументували свій вчинок ще одним фейком: начебто там ремонтувалась військова техніка.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Так, вагоноремонтний завод 87 років ремонтував та виготовляв вантажні вагони, у яких возили виключно цивільну продукцію: вугілля, щебінь, руду. У цьому році там планувалося налагодити виробництво зерновозів.

“Натомість росія побачила в цивільному заводі загрозу та вигадала фейк: там ремонтується військова техніка. Понад півсотні іноземних та українських ЗМІ на власні очі переконалися — жодної військової техніки на заводі не було. Завод уже пережив одне відродження: збудоване у 1935 році, ще до Другої світової війни, підприємство зруйнували німецькі загарбники. Але вже 1943 року почалось його відновлення. Історія повторюється: після ракет, випущених росією, завод частково зруйновано — декілька цехів уже не підлягають ремонту”, - розповіли в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що окупанти обстрілювали населені пункти на Волинському та Поліському напрямках.

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