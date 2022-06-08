Прогноз погоди в Україні на 8 червня: люди масово йдуть на пляжі

Прогноз погоди в Україні на 8 червня: люди масово йдуть на пляжі

В Україні навіть під час війни починається пляжний сезон. Зокрема люди в Києві приходять на водойми, відвідувати які не заборонено, купаються та засмагають.

Переважно на всій території України зберігається тепла сонячна погода.

Про це повідомляє кореспондент “Сніданку з 1+1”.

Так, 8 червня нас очікує справжня літня спека. На сході країни температура повітря 26-29 градусів вище нуля. На півдні - теж спека - стовпчик термометра підніметься до 28 градусів.

На заході України повітря прогріється до 27 градусів. На півночі очікується +27 градусів. А у центральній частині стовпчик покаже 26-28 градусів тепла.

“На пляжах зараз в день чимало людей. В Києві відвідування пляжів не заборонено, є лише рекомендація, але дотримуються її далеко не всі. А в області на пляжах людей ймовірно стане більше. Напередодні голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що відвідування офіційних пляжів Київщини дозволено. Проте це не стосується деокупованих територій”, - наголосив кореспондент “Сніданку з 1+1” Олександр Ковалев.

Нагадаємо, що в Україні змінять освітні навчальні програми з деяких предметів.

Читайте також: